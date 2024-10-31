У Фінляндії російського неонациста Петровського звинуватили у воєнних злочинах в Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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meduza.io
У Фінляндії одного з лідерів російського нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського, який незаконно вʼїхав у країну під новим імʼям Воїслав Торден, звинуватили у воєнних злочинах в Україні у 2014 році.
Про це пише фінський мовник Yle.
Учасники російського угруповання «Русич» від 2014 року брали участь у бойових діях в Україні на боці підтримуваних Росією сепаратистів Луганської області, а потім російської армії.
Проти Петровського висунули звинувачення у пʼяти військових злочинах, скоєних на сході України восени 2014 року. Це перший випадок, коли Фінляндія висуває звинувачення росіянину за злочини, скоєні в Україні.
Петровський, як заступник командира «Русича», брав участь у діях, що порушують норми військового права. Згідно з версією обвинувачення, він і інші бійці підрозділу вбили 22 українських військових і серйозно поранили чотирьох. Крім того, його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни — це стосується поводження з пораненими і вбитими українськими військовими. Петровський відомий катуванням полонених українських військових і мародерством.
Підозрюваного росіянина, за висновками фінського суду, не екстрадуватимуть в Україну через умови тримання увʼязнених в Україні. Свою провину Петровський заперечує.
- «Русич» — російське неонацистське воєнізоване угруповання, що бере участь у бойових діях разом із російськими військовими в Україні. Ян Петровський став командиром «Русича» після того, як його попередник, неонацист Олексій Мільчаков отримав поранення. Петровському в Україні загрожує від 8 до 15 років колонії.
- Петровського спіймали у Фінляндії в липні 2023 року, його впізнали прикордонники. Оскільки він перебуває у списку санкцій ЄС під своїм колишнім імʼям — Ян Петровський, йому заборонили вʼїжджати до Фінляндії. Він заперечував, що навмисне порушив законодавство, оскільки думав, що термін заборони на вʼїзд уже минув.