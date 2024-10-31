У Фінляндії російського неонациста Петровського звинуватили у воєнних злочинах в Україні

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У Фінляндії одного з лідерів російського нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського, який незаконно вʼїхав у країну під новим імʼям Воїслав Торден, звинуватили у воєнних злочинах в Україні у 2014 році.

Про це пише фінський мовник Yle.

Учасники російського угруповання «Русич» від 2014 року брали участь у бойових діях в Україні на боці підтримуваних Росією сепаратистів Луганської області, а потім російської армії.

Проти Петровського висунули звинувачення у пʼяти військових злочинах, скоєних на сході України восени 2014 року. Це перший випадок, коли Фінляндія висуває звинувачення росіянину за злочини, скоєні в Україні.

Петровський, як заступник командира «Русича», брав участь у діях, що порушують норми військового права. Згідно з версією обвинувачення, він і інші бійці підрозділу вбили 22 українських військових і серйозно поранили чотирьох. Крім того, його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни — це стосується поводження з пораненими і вбитими українськими військовими. Петровський відомий катуванням полонених українських військових і мародерством.

Підозрюваного росіянина, за висновками фінського суду, не екстрадуватимуть в Україну через умови тримання увʼязнених в Україні. Свою провину Петровський заперечує.