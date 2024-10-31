Очільник МЗС Угорщини приїхав на безпекову конференцію до Мінська і критикував ЄС

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Peter Szijjarto / Facebook

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїхав на Мінську конференцію з питань євразійської безпеки в Білорусі. На заході також присутні голова МЗС Росії Сергій Лавров та його колега із Сирії Бассам Саббах.

Про це повідомляє угорське медіа Index.

Свій виступ Сіярто розпочав російською мовою — привітався з аудиторією та подякував за запрошення. Посадовець наголосив, що для нього велика честь перебувати на конференції. Видання Politico напередодні писало, що зустріч у Білорусі слід розглядати як конкурентну Мюнхенській конференції з безпеки.

Під час промови Сіярто заявив, що Захід має «припинити лицемірство», оскільки купує у Росії ресурси. У той час, поки Будапешт критикують, Франція збільшила імпорт російського зрідженого газу на 80%, стверджує міністр. За його словами, Іспанія, своєю чергою, подвоїла імпорт, а Бельгія потроїла.

Голова угорського МЗС попередив, буцімто якщо найближчим часом не змінити глобальну політику, світ розколеться на блоки, а це суперечить інтересам Угорщини. Замість того, щоб спалювати мости, міжнародна спільнота має зводити їх, впевнений Сіярто. Політик вважає, що Європа та Азія зобовʼязані повернутися до взаємовигідної співпраці.

Міністр виступив проти ідеологізації та політизації енергопостачання. За його словами, через ці дії Європа нібито платить за електроенергію вдвічі-втричі більше, ніж США. У випадку з природним газом це начебто більше в чотири-п’ять разів. Доказів цьому він не представив.

У цей же день Сіярто на своїй сторінці у Facebook розкритикував президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Посадовець звинуватив її у начебто скрутному становищі ЄС та заявив, що посадовиця погіршила безпекову ситуацію та репутацію блоку з 2019 року.

«Президентка Єврокомісії несе явну відповідальність за втягнення Європи у програшну війну, за зменшення ролі ЄС у світовій економіці та глобальній політиці», — написав очільник МЗС Угорщини.

Петер Сіярто регулярно навідується до Москви, Санкт-Петербурга і Мінська. Востаннє він був у РФ у жовтні 2024 на форумі «Газпрому» в Санкт-Петербурзі. Очільник МЗС Угорщини був першим високопоставленим чиновником з країни Європейського Союзу, який відвідав Білорусь після початку репресій Олександра Лукашенка проти опозиції у 2023 році.

Влітку 2024 Європа залишалася приблизно на одному рівні з Китаєм в обсягах імпорту трубопровідного газу російського ПАТ «Газпром». Показник зберігся навіть через два роки після того, як вторгнення Росії в Україну призвело до скорочення постачання енергоносіїв на Захід.

Авторка: Анастасія Могилевець