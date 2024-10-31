У Харкові зросла кількість загиблих через удар РФ по багатоповерхівці

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Пізно ввечері 30 жовтня російська армія завдала удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці в Харкові. Зараз відомо про трьох загиблих, серед яких хлопчики 12 і 15 років, і 36 постраждалих.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов, Міністерство внутрішніх справ і ДСНС.

Оновлення: Станом на 14:20 рятувальники вилучили тіло 15-річного хлопця.

Пообіді 31 жовтня з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло молодого чоловіка 25—30 років. Тепер вони намагаються дістати тіло дитини. Імовірно, 15-річного хлопчика. Пошуково-рятувальна операція триває. Пошуки ускладнені значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.

Серед постраждалих у важкому стані дитина та чоловік, інші потерпілі — в середньому. Їх усіх госпіталізували.

Росіяни вдарили по житловому будинку ФАБ-500 Це фугасна авіабомба вільного польоту вагою 500 кілограмів, яка призначена для ударів по військово-промислових об’єктах, військовій техніці чи залізничних вузлах. Бомба зруйнувала поверхи з шостого по перший.

На місці події розгорнули оперативний штаб, який допомагає знайти житло для тих, хто його втратив. Також там допомагають з їжею, надають матеріальну, психологічну та юридичну допомогу.