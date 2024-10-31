КНДР провела найдовші випробування міжконтинентальної балістичної ракети

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Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети у четвер, 31 жовтня.

Про це пише офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Yonhap пише, що ракету КНДР запустили о 07:10 ранку за місцевим часом з району Пхеньяну в бік Японського моря. Агентство Reuters із посиланням на заяви японської влади пише, що ракета впала в море за 200 кілометрів на захід від японського острова Хоккайдо через 87 хвилин після пуску. Ракета досягла висоти 7 тисяч кілометрів, а дальність польоту склала 1 тисячу кілометрів.

Влада КНДР каже, що сьогоднішні випробовування міжконтинентальної балістичної ракети стали найтривалішими серед усіх. У заяві ЦТАК сказано, що випробувальний запуск «оновив рекорд потужності стратегічної ракети».

Водночас запуск ракети засудила влада Південної Кореї, Японії та США.

Північна Корея запустила ракету за кілька годин після того, як міністр оборони США Ллойд Остін і його південнокорейський колега Кім Йон Хен зустрілися у Вашингтоні, щоб обговорити участь північнокорейських військ на стороні Росії у війні проти України.