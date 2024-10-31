Кількість жертв через повінь у Іспанії зросла до щонайменше 95

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Europa Press News / Europa Press via Getty Images

Щонайменше 95 людей загинули через раптову повінь в Іспанії. Декілька людей вважають зниклими безвісти. У четвер, 31 жовтня, в країні оголосять триденну жалобу.

Про це повідомляє Associated Press.

Зливи, що почалися у вівторок і тривали в середу, спричинили повені на півдні та сході Іспанії — від Малаги до Валенсії. Рівень води сягнув трьох метрів. Стихійне лихо перетворило сільські вулиці на річки, зруйнувало будинки й пошкодило транспорт.

З огляду на ситуацію іспанський уряд створив кризовий комітет для координації рятувальних робіт. Понад 1 100 надзвичайників і рятувальників направили до постраждалих районів.

Поліція та рятувальні служби на гелікоптерах рятували людей з їхніх будинків, і на гумових човнах намагалися дістатися до водіїв, які застрягли в автівках.

За даними екстрених служб, у Валенсії через повінь загинули 92 людини, ще два життя стихійне лихо забрало в сусідньому регіоні Кастилія-Ла-Манча, і ще одне — в Андалусії.