Єврокомісар з питань розширення: Україна може стати членом ЄС до кінця 2029 року

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European Commission

Україна зможе стати членом Європейського Союзу впродовж пʼяти років, якщо проведе всі необхідні реформи.

Про це сьогодні заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї на пресконференції у Брюсселі, передає DW.

30 вересня у Брюсселі презентували звіт про розширення ЄС, у якому йдеться про прогрес країн-кандидаток на вступ.

За словами Варгеї, ЄС створив додаткові інструменти для України, Молдови та країн Західних Балкан, щоб «допомогти їм прискорити проведення реформ».

«Ці інструменти називаються «План зростання», «План України», залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії», — сказав він.

Мандат нової Єврокомісії матиме повноваження до кінця 2029 року.