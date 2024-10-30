Time назвав послугу з онлайн-одруження в «Дії» одним з найкращих винаходів світу

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Американське видання Time включило до переліку найкращих винаходів 2024 року український застосунок «Дія». Усе завдяки запущеній цьогоріч функції «Шлюб онлайн».

Про це йдеться на сайті Time.

Послуга онлайн-шлюбу запрацювала на початку вересня. Через застосунок один з партнерів може зробити пропозицію іншому, а той матиме 14 днів на відповідь.

У разі згоди пара має надати свої дані для заяви протягом 12 годин, після чого система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за пʼять днів.

У день весілля необхідно буде зайти за посиланням у «Дії» на онлайн-церемонію, де чекатиме працівник Цифрового ДРАЦС. Процес одруження триває до 30 хвилин.

«Це може здатися суворим способом освідчення в коханні, але він був розроблений, щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розлучені через вторгнення Росії в Україну, продовжувати своє життя. Понад 1,1 мільйона українців зробили пропозицію за допомогою цієї технології протягом першого місяця, коли вона була доступна, і 435 пар одружилися за цей час», — йлеться в матеріалі Time.

Серед інших винаходів, які увійшли в перелік Time, — перший у світі смартфон з потрійним екраном Huawei Mate XT Ultimate Design, робот для нарощування вій Luum, нові вакцини для боротьби з малярією та інші.