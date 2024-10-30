Єврокомісія заявила, що готова відкрити перші переговорні кластери з Україною наступного року
- Автор:
- Оля Березюк
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Європейська комісія готова відкривати перші переговорні кластери з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.
Про це йдеться в комюніке Єврокомісії у зв’язку з презентацією доповіді щодо розширення блоку.
У ЄК наголошують, що початок переговорів про вступ з Україною став важливим визнанням рішучості України продовжувати реформи на шляху до вступу в ЄС.
Відомство зазначає, що після першої міжурядової конференції в червні 2024 року аналітична експертиза acquis (скринінг) просувається безперешкодно.
«Якщо Україна виконає всі умови, Комісія очікує на відкриття переговорних кластерів, починаючи з «основних засад», якнайшвидше у 2025 році», — йдеться в повідомленні.
В окремому звіті про Україну Єврокомісія зробила зауваження телемарафону «Єдині новини», зазначивши необхідність переглянути, чи марафон справді є «найкращою платформою для забезпечення вільного обміну думками між українцями».
Згадали у звіті також про телеканал «Рада», підкресливши, що основним завданням парламентського каналу має стати поширення інформації про парламентську діяльність, зокрема про роботу представників парламентської опозиції
- Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного російського вторгнення.
- У червні 2022 року Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу, а вже за рік Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про членство.