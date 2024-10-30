ППО збила 33 російських дрони з 62

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У ніч на 30 жовтня ППО збила 33 з 62 російських дронів. Ще 25 БпЛА були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Росіяни атакували дронами типу Shahed та невстановленого типу. Їх збивали у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Також росіяни вдарили ракетою невстановленого типу по приватному сектору Сумщини.

Унаслідок російської дронової атаки є постраждалі. У Києві уламки дрона впали в Соломʼянському районі, де постраждали девʼять людей, серед них — дитина.