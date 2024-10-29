Вбивство трьох дівчат в Англії. Підозрюваному підлітку висунули звинувачення в тероризмі

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Підлітку, якого звинувачують у вбивстві трьох дівчат у Саутпорті, Англія, висунули окреме звинувачення в тероризмі. Незадовго до цього поліція знайшла в його будинку біологічний токсин і навчальний посібник «Аль-Каїди».

Про це пише Sky News.

18-річний Аксель Рудакубана з Ланкаширу вже мав підозру за трьома пунктами звинувачення у вбивстві і 10 пунктами звинувачення у замаху на вбивство після масової різанини на танцювальному заході, присвяченому Тейлор Свіфт, у липні.

Тепер йому висунули ще два звинувачення, повʼязані з доказами, отриманими поліцією після обшуків у його будинку після нападів.

Зокрема, мова про звинувачення у «виробництві біологічного токсину, а саме рицину. Ще одне звинувачення — у тероризмі, а саме у володінні інформацією, «яка може бути корисною для особи, що здійснює або готує терористичний акт». Друге звинувачення стосується PDF-файлу під назвою «Військові дослідження джихаду проти тиранів: Навчальний посібник Аль-Каїди», який виявили під час обшуку. При цьому сам факт нападу поліція терактом не визнавала.

Представники охорони здоровʼя додали, що не було жодних доказів отруєння рицином під час танцювального заходу, де стався напад, або що будь-хто з людей піддавався впливу токсину.

Що передувало

29 липня 2024 року в танцювальному клубі британського міста Саутпорт стався напад. В результаті загинули троє дівчат віком 6, 7 і 9 років, ще приблизно 10 людей постраждали.

Того ж дня російський сайт Channel3 Now, що видає себе за американську інформаційну агенцію, повідомив, що вбивця — 17-річний нелегальний мігрант Алі аль Шакаті. Далі цю заяву поширили прихильники теорій змов і радикальні угруповання. На вулиці вийшли тисячі ультраправих британців — вони трощили вітрини, палили будівлі, нападали на мігрантів і поліцейських. Постраждали десятки містян і правоохоронців.

1 серпня стало відомо справжнє імʼя підозрюваного — це 17-річний британець руандійського походження Аксель Муганва Рудакубана. Він народився у Кардіффі, на півдні Уельсу.