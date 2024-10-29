Секретар РНБО: До Сил оборони планують призвати ще 160 тисяч людей

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До Сил оборони планують призвати ще понад 160 тисяч людей.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді.

За словами керівника РНБО, наразі до Сил оборони України було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян.

«Планується призвати понад 160 тисяч. Це забезпечить укомплектування військових частин до 85%», — зазначив Литвиненко.

Рада 29 жовтня підтримала закони про продовження мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року. Це вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни.