Секретар РНБО: До Сил оборони планують призвати ще 160 тисяч людей
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
До Сил оборони планують призвати ще понад 160 тисяч людей.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді.
За словами керівника РНБО, наразі до Сил оборони України було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян.
«Планується призвати понад 160 тисяч. Це забезпечить укомплектування військових частин до 85%», — зазначив Литвиненко.
Рада 29 жовтня підтримала закони про продовження мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року. Це вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.