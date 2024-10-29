«Нова пошта» зʼявилась у Нідерландах
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Компанія «Нова пошта» вийшла на ринок Нідерландів. Це вже 16-та країна, де поштова служба почала працювати з кур’єрською доставкою.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Клієнти можуть замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур’єром для відправки, а також надсилати посилки в межах Нідерландів і між країнами Європи.
Відправлення вагою до 1 000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній. А міжнародні відправлення оголошеною вартістю до €45 не обкладають додатковими митними зборами.
Термін доставки з України — від чотирьох днів, а в межах Нідерландів та в інші європейські країни — від одного дня.
Вартість доставки:
- документи до 1 кг — 1 000 грн;
- посилки до 2 кг — 1 050 грн;
- посилки до 10 кг — 1 600 грн;
- посилки до 30 кг — 2 600 грн;
- посилки понад 30 кг — 100 грн за кожний 1 кг та 250 грн за кожні 100 кг.