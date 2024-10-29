Росіяни атакувала Україну дронами і балістикою. ППО збила 26 дронів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба Національної гвардії
У ніч на 29 жовтня російські війська атакували Україну 48 дронами типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу, а також вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Кривому Рогу.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Ще 20 безпілотників були локаційно втрачені, а один повернувся в Росію.
Дрони збивали у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
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