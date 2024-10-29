Держпром у Харкові й будинок у Києві: Росія вночі атакувала міста України

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З вечора 28 жовтня і протягом ночі на 29 жовтня армія Росії атакувала Україну. Через російські удари загинули люди в Харкові, Кривому Розі, а в Києві — постраждали.

Харків

Уночі росіяни завдали удару по приватному сектору в Основ’янському районі. Один будинок повністю зруйнований, у нього влучила ракета-гібрид «Грім-Є1». Ще частково пошкоджені 19 будинків і чотири автомобілі.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали чотири тіла загиблих — двох жінок і двох чоловіків. Пошукові роботи тривали годинами.

Перед цим росіяни вдарили по будівлі Держпрому — одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. Тоді ворог атакував центр міста керованими авіабомбами ФАБ-500. Загалом через це пошкоджені сотні вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках. Постраждали шість людей.

Кривий Ріг

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, 12 травмовані. Рятувальникам вдалося евакуювати пʼять людей і передати їх працівникам екстреної медичної допомоги.

Росіяни пошкодили 11 багатоквартирних будинків, клініку, школу, адмінбудівю, знищили гаражі. Виникла пожежа житлового будинку та господарських споруд на загальній площі 500 кв. м. Її вже загасили.

Київ

У Києві близько о 04:29 через атаку дронів загорілися припарковані авто, магазин і торговельна споруда у Солом’янському районі. Також сталася розгерметизація газової труби, через що виникла пожежа. З будинку евакуювали 15 людей. Чотирьох постраждалих передали медикам.

Це була 18-та повітряна атака ЗС РФ на столицю з початку жовтня. Безпілотники заходили в бік міста з різних напрямків, їх виявляла і знищувала ППО. Однак уламки впали у Соломʼянському та Святошинському районах. В останньому уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Люди вціліли.