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Родрі — володар «Золотого мʼяча — 2024», нагороду найкращому футболістові світу, на церемонії в Парижі.

Іспанський півзахисник уперше в карʼєрі виграв цей трофей. Родрі також став найкращим гравцем чемпіонату Європи — 2024.

«Золотий мʼяч — 2024». Десятка найкращих футболістів:

Родрі (Іспанія, «Манчестер Сіті»);

Вінісіус Жуніор (Бразилія, «Реал»);

Джуд Беллінґем (Англія, «Реал»);

Дані Карвахаль (Іспанія, «Реал»);

Ерлінг Голанд (Норвегія, «Манчестер Сіті»);

Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ/«Реал»);

Лаутаро Мартінес (Аргентина, «Інтер»);

Ламін Ямаль (Іспанія, «Барселона»);

Тоні Кроос (Німеччина, «Реал»);

Гаррі Кейн (Англія, «Баварія»).

Уперше з 2006 року до числа 30 номінантів на «Золотий мʼяч» увійшов український футболіст. Форвард Артем Довбик («Рома») розділив 29-ту сходинку з німецьким захисником Матсом Гуммельсом.