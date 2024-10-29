Новини

Родрі — володар «Золотого мʼяча — 2024»

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Родрі — володар «Золотого мʼяча — 2024», нагороду найкращому футболістові світу, на церемонії в Парижі.

Іспанський півзахисник уперше в карʼєрі виграв цей трофей. Родрі також став найкращим гравцем чемпіонату Європи — 2024.

«Золотий мʼяч — 2024». Десятка найкращих футболістів:

Уперше з 2006 року до числа 30 номінантів на «Золотий мʼяч» увійшов український футболіст. Форвард Артем Довбик («Рома») розділив 29-ту сходинку з німецьким захисником Матсом Гуммельсом.