Суд над Жераром Депадьє у справі про сексуальні домагання відклали через слабке здоровʼя актора
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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gettyimages.com
Суд над французьким актором Жераром Депардьє за звинуваченням у сексуальних домаганнях відклали до березня через погане здоровʼя актора.
Про це повідомляє BBC.
Судовий процес розпочався сьогодні в Парижі о 13:30 за місцевим часом (14:30 за київським часом), однак 75-річний Депардьє був відсутній. Його адвокат Жеремі Ассус заявив французьким медіа, що актор тяжко хворіє, і лікарі порадили йому не відвідувати судовий процес.
Ассус додав, що його клієнт просив про відстрочку справи, оскільки він «бажає прийти і хоче висловитися» перед судом, але розгляд продовжився за його відсутності. Тоді голова суду вирішив перенести розгляд справи на 24—25 березня, призначивши медичне обстеження актора.
Цей суд триває за справою про домагання до двох жінок під час зйомок фільму «Зелені віконниці» (Les Volets Verts) у 2021 році.
Прокурори кажуть, що він зробив відверто сексуальні зауваження двом членам знімальної групи, а потім «агресивно обмацав». Якщо його визнають винним, йому може загрожувати пʼять років вʼязниці.
Натомість він звинувачення відкидає, заявляючи, що ніколи не «ображав жінку».
Адвокат Депардьє звинуватив жінок у «неправдивих звинуваченнях», а також стверджував, що одна з них «намагалася підзаробити», вимагаючи з актора €30 тисяч як компенсацію.
- Загалом Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях до щонайменше 14 жінок. Опитані раніше жінки розповіли, що актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.
- Французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі «Дантон» (1983) з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, 14 грудня 2023 року втопилась у Сені. Вона була першою акторкою, яка висунула звинувачення проти Депардьє публічно.
- Бельгійський муніципалітет позбавив Депардьє звання почесного громадянина через кілька днів після того, як канадська провінція Квебек забрала в нього нагороду через скандальні коментарі щодо жінок. А Паризький музей пізніше прибрав його воскову фігуру після звинувачень у сексуальному насильстві.
- Через звинувачення Депардьє фактично став ізгоєм. Він не знімався у фільмах з 2022 року, і наступного року йому загрожує другий суд за звинуваченням у зґвалтуванні 20-річної акторки Шарлотти Арну в його будинку в Парижі.