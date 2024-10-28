Суд над Жераром Депадьє у справі про сексуальні домагання відклали через слабке здоровʼя актора

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Суд над французьким актором Жераром Депардьє за звинуваченням у сексуальних домаганнях відклали до березня через погане здоровʼя актора.

Про це повідомляє BBC.

Судовий процес розпочався сьогодні в Парижі о 13:30 за місцевим часом (14:30 за київським часом), однак 75-річний Депардьє був відсутній. Його адвокат Жеремі Ассус заявив французьким медіа, що актор тяжко хворіє, і лікарі порадили йому не відвідувати судовий процес.

Ассус додав, що його клієнт просив про відстрочку справи, оскільки він «бажає прийти і хоче висловитися» перед судом, але розгляд продовжився за його відсутності. Тоді голова суду вирішив перенести розгляд справи на 24—25 березня, призначивши медичне обстеження актора.

Цей суд триває за справою про домагання до двох жінок під час зйомок фільму «Зелені віконниці» (Les Volets Verts) у 2021 році.

Прокурори кажуть, що він зробив відверто сексуальні зауваження двом членам знімальної групи, а потім «агресивно обмацав». Якщо його визнають винним, йому може загрожувати пʼять років вʼязниці.

Натомість він звинувачення відкидає, заявляючи, що ніколи не «ображав жінку».

Адвокат Депардьє звинуватив жінок у «неправдивих звинуваченнях», а також стверджував, що одна з них «намагалася підзаробити», вимагаючи з актора €30 тисяч як компенсацію.