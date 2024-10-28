Бюджетний комітет рекомендував проєкт держбюджету на 2025 рік до першого читання

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Комітет з питань бюджету Верховної Ради України рекомендував до першого читання бюджет 2025 року і проєкт бюджетних висновків.

Про це повідомляє голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Уляна Підласа.

Бюджетний комітет пропонує уряду внести в проєкт державного бюджету такі зміни:

усі джерела наповнення дорожнього фонду спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, зокрема потреби національної безпеки та оборони (це 43,2 мільярда гривень в наступному році);

щонайменше 2 мільярди гривень спрямувати на гуманітарне розмінування;

виключити пропозицію перевести банківські рахунки лікарень до казначейства;

щоб з 1 квітня 2025 року Апарат Верховної Ради перейшов на грейдову систему оплати праці ;

; щоб доплату для непрацюючих пенсіонерів у зоні відселення отримували лише ті, хто дійсно жив у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Бо вартість виплат поселенцям після цих років сягає близько 15 мільярдів гривень;

переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їхнє забезпечення;

розглянути можливість виділити 4,8 мільярда на нові пасажирські вагони;

розглянути можливість спрямувати 4% податків на прибутки або на доходи (ПДФО) до бюджетів обʼєднаних територіальних громад і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги;

з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги; визначитися щодо доцільності переказу в державний бюджет реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 мільярда гривень бюджетам органів місцевого самоврядування.

За словами Підласої, проєкт із правками Кабмін має розглянути цього тижня.

Що передувало

13 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Пріоритети — безпека та оборона України.

Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн гривень. Шмигаль обіцяє більше грошей на українську зброю, техніку та дрони.

Понад 400 млрд гривень виділяють на соціальний захист. За словами премʼєра, пенсії проіндексують, а субсидії виплачуватимуть усім, хто цього потребує. Ще 211 млрд гривень спрямують на охорону здоровʼя, а майже 170 млрд — на освіту.

Серед пріоритетів — підтримка регіонів і бізнесу. Продовжать програму гуманітарного розмінування та програму «єОселя». Також у бюджеті передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців.

«Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними», — зазначив Шмигаль.

Також держава зосередиться на відновленні, енергетичних проєктах і реалізації нової ветеранської політики.