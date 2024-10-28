Запобіжні заходи обрали посадовцям Голосіївського РТЦК, яких викрили на допомозі в ухиленні від призову тисячам чоловіків

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Суд у Києві обрав запобіжні заходи шістьом підозрюваним у справі про надання допомоги в ухиленні від мобілізації військовозобовʼязаним. Йдеться про працівників Голосіївського РТЦК та СП і трьох цивільних фігурантів справи.

Про це сказала в телеефірі радниця з питань комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Одного з підозрюваних цілодобово триматимуть під домашнім арештом. Іншим фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави від майже 250 тисяч гривень до 6 мільйонів гривень. Проте наразі жоден з підозрюваних не вніс застави.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

Що передувало

Правоохоронці викрили працівників Голосіївського районного територіального центру комплектування (РТЦК) Києва, яких підозрюють у допомозі в ухиленні від мобілізації тисячам військовозобовʼязаних. У них вилучили понад $1,2 мільйона, €45 тисяч готівкою, 11 елітних авто вартістю майже $100 тисяч кожне.

Тоді працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК і трьох цивільних, яких вважають організаторами схеми ухилення від мобілізації. Їм повідомили про підозри.

За даними слідства, посадовці РТЦК і голова військово-лікарської комісії Голосіївського району створили злочинну групу, що допомагала охочим ухилитися від служби. Голова ВЛК уже мав підозру за аналогічні дії, тому його відсторонили від посади, але він продовжив впливати на процеси.

Крім того, у цьому ж ТЦК викрили ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів фейкові дані, що дозволяли ухилитись від військової служби та виїхати за кордон.