Троє російських військових отримали підозру за вбивство чоловіка, якого знайшли в масовому похованні в Ізюмі

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Українські правоохоронці повідомили про підозру трьом військовим російської армії, які причетні до загибелі одного із цивільних українців, якого знайшли в масовому похованні в Ізюмі Харківської області у вересні 2022 року.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Троє російських військових весною 2022 року викрали прямо з дому 57-річного ізюмчанина, вивезли до катівні та почали знущатися. Там вони забили його до смерті — зламали ребра, лобну та під’язичну кістки, верхню щелепу, хрящі гортані. Цей чоловік викликав підозри у військовослужбовців РФ через «активну патріотичну позицію».

Двоє з підозрюваних виявилися українцями з Полтавщини та Луганщини, які воювали серед луганських проросійських бойовиків окупованої РФ Луганської області. Третій підозрюваний — це командир бойової машини, контрактник з 27 мотострілецької бригади, родом з Дагестану.

За словами Болвінова, вже знайшли достатньо доказів, зокрема, допитали свідків, доньку закатованого чоловіка, провели впізнання по фото, отримали висновки експертизи.

Водночас щонайменше трьох ймовірних учасників вбивства 57-річного ізюмчанина наразі не встановили.