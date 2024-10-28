Троє російських військових отримали підозру за вбивство чоловіка, якого знайшли в масовому похованні в Ізюмі
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Українські правоохоронці повідомили про підозру трьом військовим російської армії, які причетні до загибелі одного із цивільних українців, якого знайшли в масовому похованні в Ізюмі Харківської області у вересні 2022 року.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.
Троє російських військових весною 2022 року викрали прямо з дому 57-річного ізюмчанина, вивезли до катівні та почали знущатися. Там вони забили його до смерті — зламали ребра, лобну та під’язичну кістки, верхню щелепу, хрящі гортані. Цей чоловік викликав підозри у військовослужбовців РФ через «активну патріотичну позицію».
Двоє з підозрюваних виявилися українцями з Полтавщини та Луганщини, які воювали серед луганських проросійських бойовиків окупованої РФ Луганської області. Третій підозрюваний — це командир бойової машини, контрактник з 27 мотострілецької бригади, родом з Дагестану.
За словами Болвінова, вже знайшли достатньо доказів, зокрема, допитали свідків, доньку закатованого чоловіка, провели впізнання по фото, отримали висновки експертизи.
Водночас щонайменше трьох ймовірних учасників вбивства 57-річного ізюмчанина наразі не встановили.
- 15 вересня 2022 року стало відомо, що під Ізюмом знайшли масове поховання загиблих військових ЗСУ та цивільних — там було 447 тіл. Більшість з ексгумованих тіл мали ознаки насильницької смерті, а 30 — сліди катувань.
- На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. Українським військам вдалося звільнити 421 населений пункт, зокрема Ізюм і Балаклію.