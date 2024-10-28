У Львові таксі Bolt та Uklon працюватимуть під час комендантської години
- Автор:
- Ліза Бровко
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Eric Nopanen / Unsplash
У Львові таксі Bolt та Uklon працюватимуть під час комендантської години.
Про це повідомив перший заступник мера у Львівській міській раді Андрій Москаленко.
За його словами, багато потягів і автобусів до Львова прибувають вночі, і в цей час неможливо легально викликати таксі. Під час комендантської години (з 00:00 до 05:00) прибувають від 20 до 30 поїздів.
Тому Львівська міська рада, Львівська ОДА, сервіси таксі Bolt та Uklon і Львівський ІТ Кластер розробили механізм для легальних поїздок у комендантську годину. Москаленко пише, що водії матимуть перепустки та працюватимуть у рамках закону.
- У березні 2024 року генеральний директор сервісу Uklon Сергій Гришков заявив, що Uklon припинив працювати в комендантську годину з 14 березня.