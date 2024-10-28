На виборах в Узбекистані перемогла керівна партія

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Правляча Ліберально-демократична партія Узбекистану одержала лідерство на парламентських виборах. Голосування пройшло в неділю 27 жовтня.

Про перемогу політсили свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Так, партія влади отримує 64 мандати зі 150 у нижній палаті парламенту, Демократична партія «Міллій тікланіш» — 29 мандатів, «Екологічна партія Узбекистану» — 16, «Народно-демократична партія Узбекистану» — 20, Соціал-демократична партія «Адолат» — 21.

Явка, за даними ЦВК, становила 74,72%. Проголосувало понад 15 мільйонів виборців, з них більш як 140 тисяч зробили це, перебуваючи за кордоном. У Ферганській області країни явка була найвищою — 75,71%. Найменше голосували жителі Ташкенту — 62,39%, пише узбецька редакція «Радіо Свобода».

Попередні парламентські вибори в Узбекистані пройшли у 2019 році. Країна під керівництвом Шавката Мірзійоєва виходила з самоізоляції після понад 25 років правління авторитарного лідера Іслама Карімова. Утім, політика в Узбекистані залишається закритою, а простір для плюралізму та критики влади звужений, пише видання.

У 2024 в Узбекистані вперше голосували за депутатів і партії за змішаною системою. Ще одна новизна — майже половина кандидатів у парламент — жінки. Опозиції на виборах не було, тож народні обранці, ймовірно, створять законодавчий орган, лояльний до президента Мірзійоєва.

Авторка: Анастасія Могилевець