Донецька прокуратура розслідує вбивство військовими РФ цивільних у Селидовому
- Дата:
-
Донецька прокуратура розслідує вбивства росіянами двох мирних мешканок Селидового і розстріл цивільного авто.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Низка телеграм-каналів 27 жовтня оприлюднила відео, на якому видно, що військові армії РФ розстріляли автомобіль у Селидовому. У салоні перебували двоє мирних громадян, одна людина постраждала. Бійці ЗСУ відтягнули пораненого з лінії вогню, надали йому першу медичну допомогу та евакуювали цивільних. Попередньо, це сталося 24 жовтня.
Медіа повідомляють, що росіяни також розстріляли у Селидовому двох жінок. Стверджується, що тіла загиблих перебувають в районі приватного сектора, який практично не постраждав від бойових дій. Ймовірно, людей вбили вже після того, як територію зайняли окупанти.
Правоохоронці розслідують злочини за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни). Працівники прокуратури зʼясовують обставини подій та ідентифікують жертв.
Авторка: Анастасія Могилевець