Кислиця: Зустріч Гутерреша з Путіним суперечить лінії ООН щодо підтримки МКС

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Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що візит генсека організації Антоніу Гутерреша до РФ і його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним суперечать лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду.

Про це Кислиця написав в соцмережі Х.

Дипломат навів фрагмент керівних рекомендацій щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН і людьми, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт — як у випадку з Путіним. Ці керівні вказівки затвердив попередник Гутерреша на посаді Пан Гі Мун у 2013 році.

У цитованому уривку зазначається, що люди, щодо яких МКС видав ордер, можуть цілеспрямовано добиватися зустрічі з чиновниками ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС і спробувати підірвати його авторитет.

«Угода щодо відносин між ООН і МКС вимагає, що ООН має утримуватися від будь-яких дій, які можуть перешкоджати діяльності Суду та його різних органів, включаючи прокурора, або підірвати авторитет їхніх рішень», — йдеться у фрагменті.

Що передувало

23 жовтня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Казані (РФ) у день, коли розпочався триденний саміт країн БРІКС. Під час візиту до Росії Гутерреш зустрівся з Путіним.

Візит Гутерреша викликав обурення України. За даними AFP, президент Володимир Зеленський через це відмовив Гутеррешу у візиті в Київ.