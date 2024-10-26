Міноборони встановило вимоги до калорійності харчування військових

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Міністерство оборони України встановило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Рішення є результатом перевірок військових частин, під час яких виявили недоліки, зокрема, щодо випадків постачання продуктів із заниженою калорійністю.

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони — Державний оператор тилу (ДОТ) — розпочне використовувати ці вимоги як додаток до державних контрактів на закупівлю харчових продуктів, — вони набудуть чинності з початку 2025 року.

Раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник на етапі укладання контракту з ДОТ.

Нові стандарти закріплені в документі «Вимоги до енергетичної цінності деяких харчових продуктів за Каталогом продуктів харчування, показники яких визначені державними стандартами».