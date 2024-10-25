Зеленський доручив з 1 грудня виплатити всім українцям по тисячі гривень

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Президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму допомоги українцям.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

«єПідтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину — на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики», — заявив президент.

Також кошти можна буде витратити на квитки «Укрзалізниці», українські лікарські засоби, українські книжки та культурні послуги. А також на донати на військових.

Президент додав, що всі деталі має визначити Кабмін і представити їх.