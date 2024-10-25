Брати Менендеси, засуджені до довічного за вбивство батьків, можуть вийти на волю — їхню історію екранізував Netflix

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AP

Лайл і Ерік Менендес, які відбувають довічне покарання за вбивство власних батьків у 1989 році, можуть вийти з в’язниці. Прокуратура розглядає докази насильства над ув’язненими з боку батьків.

Про це повідомляє Sky News.

Чоловіки застрелили Хосе та Кітті Менендес з рушниці в їхньому будинку в Беверлі-Хіллз (штат Каліфорнія, США). На момент злочину чоловікам було 18 і 21 рік. Їх визнали винними у 1996 році, вони провели за ґратами вже 34 роки.

Лайл та Ерік Менендес. AP

Прокурор округу Лос-Анджелес Джордж Гаскон рекомендуватиме суду замінити їм довічне ув’язнення на 50 років тюрми. Брати можуть отримати право на умовно-дострокове звільнення, оскільки на момент вбивств їм було менше ніж 26 років.

«За законом перегляд вироку є доречним. Я вважаю, що вони сплатили свій борг перед суспільством», — висловився Гаскон.

Напередодні прокурор заявив, що його офіс перегляне нові докази сексуального насильства над Еріком з боку його батька. Обидва брати стверджують, що вбивство батьків було самозахистом, адже вони начебто потерпали від фізичного, емоційного та сексуального насильства в сім’ї.

Адвокати Менендесів стверджують, що якби злочин стався зараз, коли ставлення людей до сексуального насильства змінилося, братів не засудили б до довічного без шансу вийти на свободу. Прокурори мають іншу версію — брати хотіли якнайшвидше успадкувати статки батьків.

У вересні 2024 року Netflix випустив серіал «Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів» за мотивами реальної історії братів. Критики кажуть, що шоуранери якісно і переконливо екранізували історію, а актори цікаво показали різницю між двома братами.

Кримінальна драма розповідає не лише про наслідки злочину, але й про його передумови — знущання батьків над хлопцями. Ерік Менендес розкритикував серіал, назвавши його «невтішним наклепом».

Авторка: Анастасія Могилевець