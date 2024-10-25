Зеленський відмовив генсеку ООН Гутеррешу у візиті до Києва через його поїздку до Росії
- Автор:
- Олександра Амру
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Президент України Володимир Зеленський відмовив генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу у візиті в Україну через те, що він узяв участь у саміті БРІКС у Росії.
Про це інформагентству AFP повідомило джерело в Офісі президента України, передає Barronʼs.
На саміті БРІКС, організованому Росією в місті Казань, Гутерреш у четвер «благав за справедливий мир» в Україні, закликавши Путіна у своїй промові припинити війну, яка триває понад два роки.
Але його участь у зустрічі 20 світових лідерів, серед яких були президент Китаю Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії Нарендруа Моді, викликала обурення в Києві. Саміт БРІКС став найбільшою дипломатичною подією в Росії від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.
«Після Казані Гутерреш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив свій візит. Тому його тут не буде — саме через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані», — сказало джерело AFP.
Водночас у ООН наполягають, що під час переговорів із Путіним у Казані Гутерреш повторив, що «російське вторгнення в Україну було порушенням Статуту ООН і міжнародного права».
Напередодні цих двосторонніх переговорів МЗС України розкритикувало рішення Гутерреша відвідати Казань і зазначило, що він не був присутнім на мирному саміті, який Україна проводила у Швейцарії в червні.
«Це неправильний вибір, який не сприяє миру. Це лише шкодить репутації ООН», — заявило МЗС.
- БРІКС — союз найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворений у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціонує себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.
- Саміт БРІКС проходив у Казані 22-24 жовтня.