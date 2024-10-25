Україна отримала списки зниклих безвісти військових і листи від полонених

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Facebook / Дмитро Лубінець

За допомогою Катару Україна отримала списки зниклих безвісти військових і листи від військовополонених.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець після зустрічі з катарським міністром міжнародного співробітництва Лолвою Рашид аль Хатер.

Сторони також обговорили прискорення процесу обміну військовополоненими. До того вони напрацювали домовленості про допомогу цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації. Допомога включає, зокрема, відновлення особистих документів.

Катар виступає посередником між Україною і Росією в питаннях полонених військових і цивільних. За його сприяння в Україну вже неодноразово поверталися діти з РФ та окупованих територій.

Координаційний штаб повідомляв, що в російському полоні перебувають 8 тисяч українців — як військових, так і цивільних. Наразі Україні вдалося повернути додому 3 767 людей. Останній обмін провели 19 жовтня.