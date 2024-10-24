Пропагандистку Тетяну Монтян позбавили права на адвокатську діяльність в Україні

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила пропагандистку Тетяну Монтян права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

В ОГП не називали імені пропагандистки, однак судячи з опублікованого фото, мова саме про Монтян.

Ще у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно пропагандистки, яка була адвокатом.

Її обвинувачують у публічних закликах до повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні збройної агресії РФ, а також у виправдуванні війни.

За даними слідства, Монтян з березня 2022 року систематично зʼявляється на російських пропагандистських каналах.

Хто така Тетяна Монтян

Тетяна Монтян народилася у Керчі, вчилась на юридичному факультеті Московського держуніверситету ім. Ломоносова. Після закінчення університету у 1994 році переїхала з Москви до Києва.

Монтян була експерткою Єврокомісії з майнового права. Попри це, у 2014 році учасників Революції гідності Монтян назвала «майдаунами» і закликала їх «вішати на стовпах як держзрадників».

У 2021 році Монтян виїхала до Росії. З того часу вона регулярно відвідувала тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів.

У лютому 2022 року Росія залучила Тетяну Монтян до участі у засіданні Радбезу ООН, присвяченому ситуації в Україні. Доповідачка назвала Україну «колонією колективного Заходу» і наголосила на тому, що Україна не хоче вести діалог із представниками окупованих територій і «вбиває мирне населення Донбасу».

У жовтні 2023 року Тетяна Монтян нібито отримала поранення під час перебування на окупованій частині Донбасу. Повідомлялось, що поруч з авто, в якому їхала пропагандистка, вибухнув український FPV-дрон. Унаслідок вибуху Монтян начебто отримала контузію.

8 жовтня 2024 року Україна запровадила санкції проти Тетяни Монтян терміном на 10 років.