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Зеленський заявив про розробку внутрішнього плану посилення України

Автор:
Оля Березюк
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Україна розробляє внутрішній план посилення України, який існуватиме разом із планом перемоги.

Про це президент Володимир Зеленський розповів за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей», — повідомив президент.

Він додав, що за організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.

Вперше про внутрішній план дій повідомило видання «BBC News Україна» 23 жовтня. За словами джерел медіа, він, на відміну від плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

Його мають підготувати і представити українцям до кінця року, додали джерела журналістів.

План перемоги

16 жовтня президент Зеленський уперше публічно детально представив план перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам. За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його просто зараз, війну вдасться завершити не пізніше ніж у кінці наступного року.