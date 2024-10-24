Світом шириться епідемія самотності. Сеул витратить мільйони доларів, щоб це зупинити

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Щороку тисячі південнокорейців помирають на самоті, а їхні тіла знаходять за дні та тижні після смерті. Тож у найближчі пʼять років Сеул виділить близько $327 мільйонів для боротьби з самотністю громадян.

Про це пише CNN.

«Самотні смерті» поширені по всій Кореї. Проблема стала настільки серйозною, що влада вирішила вжити заходів — для самотніх людей запустять гарячу лінію та онлайн-платформу для консультацій.

У майбутньому запровадять особисті візити до самотніх людей. Також у Сеулі організують психологічні сесії та зелені зони, графіки харчування для пенсіонерів, а ще впровадять спеціальну систему пошуку ізольованих корейців. Головна мета — заохотити людей виходити на вулиці та спілкуватися з іншими, наприклад, займатися спортом або садівництвом, або ходити до книжкових клубів.

Експерти схвалили план влади, але заявили, що потрібно робити більше й слідкувати за ефективністю реалізації стратегії боротьби з самотністю.

Проблема самотності зросла протягом останнього десятиліття — її вважають особливістю корейської культури. Усе більше молодих людей віддаляються від світу та місяцями сидять вдома в ізоляції. За однією оцінкою, у 2022 році в Південній Кореї було до 244 тисяч таких відлюдників.

У 2023 році на самоті помер 3 661 житель Південної Кореї. При цьому серед них переважна кількість чоловіків — понад 84%.