У жовтні РФ переказала до Молдови для підкупу виборців понад $24 мільйони. Загальна сума перевищує $39 мільйонів

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У жовтні, напередодні президентських виборів та референдуму про проєвропейський курс у Молдові Росія переказала до країни для підкупу виборців понад $24 мільйони через додаток «Промзвʼязокбанку».

Про це повідомив голова Генерального інспекторату поліції Віорел Чернаутяну, передає місцеве видання News Maker.

За його словами, схема підкупу виборців з використанням «Промзвʼязокбанку» почала діяти наприкінці весни, але кількість переказів зросла саме напередодні виборів та референдуму.

Через додаток «Промзвʼязокбанку» людям допомагали встановлювати боти в Telegram. Лише у жовтні поліція задокументувала та припинила діяльність 97 таких ботів. Проте, за даними поліції, у системі встигли зареєструвати 138 тисяч мобільних номерів із Молдови.

Так, якщо у вересні сума переказів становила $15 млн доларів, то станом на 23 жовтня — $39 мільйонів.

Наразі правоохоронці Молдови задокументували понад 520 людей, причетних до схеми підкупу виборців. Їм загрожує до трьох років увʼязнення або великий штраф.

Вибори у Молдові

Чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла у першому турі цьогорічних президентських виборів, які відбулися 20 жовтня. Громадяни також підтримали євроінтеграцію.

За Санду проголосувало 42,45% виборців, а за її головного конкурента Олександра Стояногло — 25,98%.

На цих президентських виборах Молдова мала 11 кандидатів. Президентка Молдови Майя Санду просуває свій проєвропейський курс на референдумі щодо ЄС, який підтримало 50,46% виборців. Водночас 25,98% громадян виступили проти.

Явка виборців сягнула 51,68 %, тому результати референдуму визнають чинними, адже для цього було потрібно, щоб явка виборців становила щонайменше 33%.

Вплив Росії на вибори в Молдові

Віце-премʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

За її словами, Кремль проводив у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповував виборців. Інші чиновники в Кишиневі останніми тижнями також помічали низку випадків очевидного втручання Росії у виборчий процес у Молдові через саботаж і підкуп голосів.

Раніше в жовтні начальник поліції Молдови Віорел Чернаутяну заявив, що Кремль заплатив майже 130 тисячам людей (5% населення Молдови), щоб ті підтримували проросійських політиків.

Натомість Кремль категорично відкидає звинувачення у втручанні в президентські перегони в Молдові. У РФ тим часом звинувачують уряд Молдови у проведенні «агресивної антиросійської політики» через прагнення країни відійти від Москви та приєднатися до ЄС.

У день виборів, 20 жовтня, Молдова відкрила на території Росії дві виборчі дільниці для голосування на виборах президента. Однак МЗС Молдови вважає, що Росія штучно створила на них черги.