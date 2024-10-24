Вхід до Нотр-Даму у Франції можуть зробити платним — це потрібно для реконструкції пам’яток

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Міністерка культури Франції Рашида Даті запропонувала встановити плату за вхід до Собору Паризької Богоматері. Крім того, посадовиця вважає, що громадяни країн, які не входять до Євросоюзу, мають платити більше за відвідування Лувру.

Про це Даті розповіла в коментарі виданню Le Figaro.

За словами міністерки культури країни, вона запропонувала цю ідею архієпископу Парижа. Рашида Даті вважає, що Франції потрібно більше грошей для збереження численних пам’яток культури. З цією ж метою, на думку урядовиці, відвідувачі з-за меж ЄС мають платити більше за вхідні квитки до Лувру.

«Усюди в Європі доступ до найвидатніших релігійних споруд вимагає оплати. Маючи лише €5 за відвідувача, ми збирали б €75 мільйонів на рік. Таким чином, Нотр-Дам врятував би всі церкви Парижа та Франції. Нотр-Дам пробудив нашу увагу до релігійної спадщини, яка належить усім французам, незалежно від їх віри», — каже міністерка культури.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Бруно Ретайло підтримав пропозицію колеги. Він навів приклад Храму Святого Сімейства в іспанській столиці Барселоні, куди продають квитки.

Собор Паризької Богоматері має знову відкритися для відвідувачів на початку грудня 2024 року. Це відбудеться по закінченні п’яти років його колосальної реконструкції. У квітні 2019 року 679-річний храм сильно постраждав унаслідок пожежі. Вогонь знищив дах і шпиль будівлі, постраждали стіни, ікони й орган.

На відновлення Нотр-Даму вдалося зібрати майже мільярд доларів по всьому світу. Президент Емманюель Макрон тоді пообіцяв відновити пам’ятку за пʼять років. Однак пандемія COVID-19 завадила зробити це вчасно. Наразі в соборі залишилося завершити оздоблювальні роботи й налаштувати орган.

Авторка: Анастасія Могилевець