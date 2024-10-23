США сумніваються у стратегії ЄС купувати переважно європейську зброю

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Вашингтон «занепокоєний» стратегією Євросоюзу, яка визначає пріоритетною закупівлю саме європейської зброї. У США вважають, що це не є найдешевшим або найшвидшим способом доставити зброю Україні та іншим державам, які цього потребують.

Про це Politico заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, яка вже завершує роботу на цій посаді.

На тлі можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента США Франція стала лідером у зусиллях щодо того, щоб ЄС став більш самодостатнім у військовому плані. Промислова стратегія ЄС про оборону передбачає, що 27 країн блоку, 23 з яких входять до НАТО, мають на меті витратити половину свого закупівельного бюджету на європейську зброю до 2030 року, а до 2035 — 60% такого бюджету.

Критики таких зусиль Франції кажуть, що Париж просто захищає власну збройову промисловість, хоч і не має можливості зрівнятися за обсягами та швидкими поставками з іншими країнами-постачальниками, як-от США та Південна Корея.

«Я ціную їхню середньострокову та довгострокову перспективу, але я не впевнена, що обмеження закупівель ЄС справді допоможе, зокрема нашим друзям в Україні», — наголосила Джуліанна Сміт.

Окремо Джуліанна Сміт розповіла, що наразі НАТО не готове запросити Україну. До цього не готові й США. Водночас ключовим пунктом українського плану перемоги є саме те, що Київ отримає запрошення в НАТО.