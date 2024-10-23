У Таїсії Повалій конфіскували авто, зброю і права на девʼять пісень

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Марків Михайло / УНІАН

Вищий антикорупційний суд конфіскував у співачки Таїсії Повалій автомобіль, кілька земельних ділянок і права на девʼять пісень.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зокрема, суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:

автомобіль BMW;

травматичну зброю;

майнові права на музику та слова до девʼяти творів ( «Обниму тебя» , «Любить, понимать и слушать» , «Ангелы-хранители» , «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви» , «Больше чем близко» , «Я лечу в даль с тобой синюю» , «Доброе утро» ).

Також у власність держави перейшли сім земельних ділянок у Київській області, приватний будинок площею 442,8 м², домоволодіння площею 101 м², авто BMW Х5 і три одиниці травматичної та мисливської зброї.

Це рішення суду ще можна оскаржити в апеляції.

Таїсія Повалій — народна артистка України, була депутаткою Партії регіонів у 2012—2014 роках. Вона виїхала до Росії напередодні повномасштабного вторгнення, отримала там паспорт РФ і публічно підтримувала війну. В інтервʼю Повалій вихваляла Путіна і закликала захопити всю територію України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

У вересні 2023 року Повалій давала концерт в окупованому Луганську. У лютому Служба безпеки України повідомила співачці про підозру за трьома статтями — заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм. Їй загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.