Україна отримала $1,1 мільярда від МВФ

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Україна отримала $1,1 мільярда від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Гроші допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність. Це результат успішного пʼятого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

Програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє з 2023-го і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить приблизно $122 мільярди.