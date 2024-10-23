ППО збила 57 російських безпілотників із 81
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
У ніч на 23 жовтня українська протиповітряна оборона збила 57 російських безпілотників із 81.
Про це повідомило Командування Повітряних сил України.
Росіяни били по Україні дронами типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу, а ще атакували Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П.
Дрони збивали в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.
Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачені. Ще до 9 дронів досі в повітряному просторі України — бойова робота триває.