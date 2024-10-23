Британія виділить $155 мільйонів на морську коаліцію для України

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Велика Британія додатково виділить ще £120 мільйонів (приблизно $155 мільйонів) на морську коаліцію для України.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Нове фінансування виділяють на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі. За останні три місяці росіяни майже 60 разів атакували порти, цивільні судна і зерносховища на півдні України. Постраждали 79 людей, серед яких працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден, а тому зростає ціна страхування суден.

До того ж Британія шукає партнерів для спільного фінансування поставок ще «сотень» морських безпілотників, а також радарів спостереження для захисту українського зернового коридору. Крім цього, Велика Британія і Норвегія спільно шукають приблизно $130 мільйонів для спільного фінансування коаліції.

У межах морської коаліції Україна вже отримала десятки всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, а також сотні тисяч патронів.