МСЕК почнуть ліквідувати з 31 грудня 2024 року. Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо оформлення фальшивих інвалідностей посадовцям. В указі президента, зокрема, йдеться про те, що всі МСЕК в Україні почнуть ліквідувати з 31 грудня 2024 року — за місяць Міністерство охорони здоровʼя має запропонувати відповідний проєкт.

Також правоохоронні органи впродовж місяця мають прозвітувати про розслідування правопорушень під час встановлення інвалідності посадовцям. Так, створять робочі групи, які за 3 місяці перевірять висновки про інвалідність, які видавали медико-соціальні експертні комісії. Якщо виявлять факти порушення — їх переглянуть.

Вже зараз протягом тижня перевірять нарахування пенсійних виплат по інвалідності посадовцям. А за місяць створять законопроєкт, у якому запропонують зміну системи нарахувань пенсійних виплат посадовцям.

Також йдеться про законопроєкт щодо унормування нарахування заробітних плат і пенсій посадовцям прокуратури України, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для людей, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України.

За два тижні створять план цифровізації проходження всіх етапів МСЕК. А впродовж місяця розглянуть особливості перетину держкордону експосадовцями, які мають інвалідність, — визначать документи, які потребуватимуть перевірки.

Національне агентство з питань запобігання корупції до 30 листопада має перевірити стан впровадження рекомендацій, визначених у дослідженні «Топ-10 корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності» за 2021 рік та актуалізувати його. Також до 31 грудня мають розробити законопроєкти про внесення змін до ККУ, які визначатимуть голову й членів медико-соціальних експертних комісій суб’єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.