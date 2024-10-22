На Запорізький АЕС поновили доступ до пошкодженої росіянами лінії живлення

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Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції, яка відʼєдналася від мережі 21 жовтня через російський обстріл.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Енергетики почали ремонтно-відновлювальні роботи, щойно дозволила безпекова ситуація. Наразі ЗАЕС отримує електроенергію через дві лінії живлення. Водночас міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що допоки Запорізька атомна електростанція залишається під російською окупацією, ситуація загрозлива.

«Лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції», — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

До захоплення росіянами станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередачі й трьох ліній резерву. Коли ЗАЕС має лише одне джерело живлення, то виникає загроза ядерної та радіаційної аварії, кажуть в «Енергоатомі». Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме втрату зовнішнього живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів. Адже їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. Таким чином запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунку до початку плавлення ядерного палива.