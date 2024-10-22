У Харві Вайнштейна діагностували рак кісткового мозку
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Spencer Platt / Staff
У колишнього голлівудського продюсера Харві Вайнштейна діагностували рак кісткового мозку — хронічний мієлоїдний лейкоз.
Про це з покликанням на власні джерела пишуть NBC News і CNN.
За даними медіа, Ванштейн проходить лікування у вʼязниці на острові Райкерс у Нью-Йорку.
Представник Вайнштейна з питань охорони здоровʼя Крейг Ротфельд сказав NBC News, що з поваги до приватного життя свого клієнта не даватиме коментарів про його здоровʼя.
Новина про онкологію Вайнштейна зʼявилася на тлі інформації про інші проблеми з його здоровʼям. Минулого місяця він переніс екстрену операцію на серці, щоб зменшити кількість рідини в легенях і серці. А в липні 2024 року його госпіталізували з позитивним результатом на Covid-19 і подвійну пневмонію.
Хронічний мієлоїдний лейкоз — це онкологічне захворювання, яке вражає кістковий мозок. У результаті людина постійно відчуває втому, втрачає апетит, відчуває біль у кістках. Ця форма лейкозу розвивається повільно, є терапія, яка дає хороші результати при хронічному мієлоїдному лейкозі, але з віком прогноз погіршується.
- Харві Вайнштейна, якого колись вважали одним з найвпливовіших людей у Голлівуді, визнали винним у сексуальних домаганнях і насильстві щодо понад 80 жінок, зокрема таких зірок, як Анджеліна Джолі та Ешлі Джадд. Його також звинувачували в секс-торгівлі та хижацькому сексуальному насильстві (predatory sexual assault), за які йому загрожувало довічне увʼязнення.
- У 2020 році Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі. Адвокати просили для нього 5 років, стверджуючи, що строк у 23 роки для їхнього клієнта зі слабким здоровʼям де-факто є довічним.
- У квітні 2024 року апеляція скасувала вирок Вайнштейну, постановивши, що він «не отримав справедливого судового розгляду». Справа пішла на новий розгляд, а у вересні йому висунули нові звинувачення.