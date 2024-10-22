У Харві Вайнштейна діагностували рак кісткового мозку

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Spencer Platt / Staff

У колишнього голлівудського продюсера Харві Вайнштейна діагностували рак кісткового мозку — хронічний мієлоїдний лейкоз.

Про це з покликанням на власні джерела пишуть NBC News і CNN.

За даними медіа, Ванштейн проходить лікування у вʼязниці на острові Райкерс у Нью-Йорку.

Представник Вайнштейна з питань охорони здоровʼя Крейг Ротфельд сказав NBC News, що з поваги до приватного життя свого клієнта не даватиме коментарів про його здоровʼя.

Харві Вайнштейн. Spencer Platt / Staff

Новина про онкологію Вайнштейна зʼявилася на тлі інформації про інші проблеми з його здоровʼям. Минулого місяця він переніс екстрену операцію на серці, щоб зменшити кількість рідини в легенях і серці. А в липні 2024 року його госпіталізували з позитивним результатом на Covid-19 і подвійну пневмонію.

Хронічний мієлоїдний лейкоз — це онкологічне захворювання, яке вражає кістковий мозок. У результаті людина постійно відчуває втому, втрачає апетит, відчуває біль у кістках. Ця форма лейкозу розвивається повільно, є терапія, яка дає хороші результати при хронічному мієлоїдному лейкозі, але з віком прогноз погіршується.