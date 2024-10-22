Президент спростував намір звільнити голову ГУР Буданова й міністра оборони Умєрова

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Президент Володимир Зеленський спростував намір звільнити міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка «Бабеля».

«Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця [про звільнення] ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання», — зазначив Зеленський.

Наприкінці вересня 2024 року міністр оборони України Рустем Умєров звільнив двох заступників голови ГУР Кирила Буданова, а також вивів з підпорядкування ГУР компанію «Спецтехноекспорт», яка займалася закупівлею зброї.

Співрозмовники «Бабеля» в ГУР розцінили це як послаблення Буданова, а в медіа ширилася інформація про підготовку до його відставки. Також у медіа заговорили про можливу відставку Умєрова. Однак змінили лише заступників міністра оборони та заступників голови служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.