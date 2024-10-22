Розслідування: Найбільше коштів для чемпіонату України зі спортивної гімнастики отримала маловідома компанія

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Цьогорічний чемпіонат України зі спортивної гімнастики став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, які фінансуються держбюджетом від початку повномасштабної війни. Проєкт NGL.media cпільно зі спортивним порталом «Трибуна» зʼясували, що більшу частину фінансування отримала маловідома компанія.

Чемпіонат України зі спортивної гімнастики проходив 28—29 вересня в київському Палаці спорту — вперше за 45 років. Організацією спортивних змагань державного рівня займається підпорядкована Мінспорту державна установа «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення». Саме ця структура забезпечує проведення тренувальних зборів і змагань національних збірних, виплачує винагороди та стипендії спортсменам, а також забезпечує їхню підготовку.

Проте найкращі українські гімнасти пропустили цей чемпіонат, що суттєво знизило суто спортивний статус події. Це сталося насамперед через незручну дату проведення внутрішнього чемпіонату для лідерів збірної — наприкінці змагального сезону та майже одразу після Олімпіади. Усі семеро гімнастів, що представляли Україну в Парижі, у тому числі і срібний олімпійський призер Ілля Ковтун, або відновлюються після травм, або поїхали на змагання в Європу.

Безпосередньою організаторкою чемпіонату стала віцепрезидентка Української федерації гімнастики 61-річна Стелла Захарова, у минулому олімпійська і світова чемпіонка. Саме її прізвище вказане на всіх афішах, а акредитація спортсменів та журналістів проходила через її особистий сайт.

Як випливає з даних електронної системи публічних закупівель Prozorro, загальний кошторис дводенного чемпіонату становить понад 8,5 мільйона гривень. При тому понад 6,6 млн грн отримала невідома досі компанія «Київ медіа продакшн». У публічному доступі немає жодних фінансових звітів компанії, нема ні корпоративного сайту, ні сторінок у соцмережах.

Компанія зареєстрована в кінці 2021 року, але лише восени 2024 року отримала свої перші бюджетні замовлення. За юридичною адресою компанії (Київ, вул. Левандовська, 3А) розташовані десятки різних компаній, однак знайти там офіс «Київ медіа продакшн» журналістам не вдалося.

Офіційною власницею і директоркою «Київ медіа продакшн» є 23-річна Валерія Гуторка з Білої Церкви — саме її підписи стоять на всіх документах. Вона живе за кордоном, а в день підписання договорів була в Бельгії. За її словами, хоча в документах вказане її прізвище, насправді їх підписала інша людина — «за довіреністю».

Окрім «Київ медіа продакшн», Валерії Гуторці належить ще чотири компанії – «ТД Фомальгаут-полімін», «Арт-коннекшн», «Гудпром» і «Грін енерджи солар» (75%). Ніяких слідів жодної з цих компаній у мережі знайти не вдалося, а вказані в реєстрах контактні телефони недійсні або вже не обслуговуються.

Загалом «Укрспортзабезпечення» уклало з «Київ медіа продакшн» вісім угод. Тимчасом журналісти кажуть, що компанія не надала частини послуг за контрактами — це підтвердили девʼять суддів чемпіонату. Йдеться про техніку для суддів, користування та супровід якої обійшлись у понад 440 тисяч гривень. У переліку були ноутбуки, планшети, відеопроєктори з екранами та сервер.

«Фінансово і матеріально відповідальною особою, яка перевіряє і підтверджує повноту і якість надання послуг» у договорах з «Київ медіа продакшн» вказали провідну тренерку штатної команди національної збірної зі спортивної гімнастики Оксану Слюсарчук. Вона сказала, що пошуком компанії та складанням списку обладнання займалася організаторка чемпіонату Стелла Захарова.

Однак Захарова запитання журналіста Tribuna.com про відносини з «Київ медіа продакшн» назвала провокацією.

У відповідь на офіційний запит журналістів «Укрспортзабезпечення» надіслало відповідь на 66 сторінок договорів і актів. Але державна установа не змогла відповісти на жодне із суттєвих запитань — як знайшли «Київ медіа продакшн», чи зверталися до інших компаній, як визначали вартість і хто був контактною особою під час надання послуг.