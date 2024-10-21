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Чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла у першому турі цьогорічних президентських виборів, які відбулися 20 жовтня. Громадяни також підтримали євроінтеграцію.

За Санду проголосувало 42,45% виборців, а за її головного конкурента Олександра Стояногло — 25,98%.

На цих президентських виборах Молдова мала 11 кандидатів. Президентка Молдови Майя Санду просуває свій проєвропейський курс на референдумі щодо ЄС, який підтримало 50,46% виборців. Водночас 25,98% громадян виступили проти.

Явка виборців сягнула 51,68 %, тому результати референдуму визнають чинними, адже для цього було потрібно, щоб явка виборців становила щонайменше 33%.

Вплив Росії на вибори в Молдові

Віце-премʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

За її словами, Кремль проводив у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповував виборців. Інші чиновники в Кишиневі останніми тижнями також помічали низку випадків очевидного втручання Росії у виборчий процес у Молдові через саботаж і підкуп голосів.

Раніше в жовтні начальник поліції Молдови Віорел Чернаутяну заявив, що Кремль заплатив майже 130 тисячам людей (5% населення Молдови), щоб ті підтримували проросійських політиків.

Натомість Кремль категорично відкидає звинувачення у втручанні в президентські перегони в Молдові. У РФ тим часом звинувачують уряд Молдови у проведенні «агресивної антиросійської політики» через прагнення країни відійти від Москви та приєднатися до ЄС.

У день виборів, 20 жовтня, Молдова відкрила на території Росії дві виборчі дільниці для голосування на виборах президента. Однак МЗС Молдови вважає, що Росія штучно створила на них черги.

Молдова прагне приєднатися до Євросоюзу до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням. Мета Молдови вступити до блоку до кінця десятиліття є доволі амбітною, оскільки країні доведеться подолати чимало викликів на шляху до членства в ЄС, зокрема корупцію в системі судочинства.