За тиждень до виборів у Японії напали на офіс керівної партії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Чоловік напав на штаб-квартиру керівної Ліберально-демократичної партії Японії за тиждень до парламентських виборів.
Про це повідомив японський мовник NHK.
Близько 6-ї ранку до офісу партії приїхав білий фургон. Нападник — 49-річний Ацунобу Усуда, мешканець міста Кавагуті — кинув пʼять коктейлів Молотова на територію столичного офісу партії, а потім врізався в паркан резиденції премʼєр-міністра Шіґеру Ішіби.
Щоб його не затримали, він кинув у поліцейські автівки та у власне авто щось схоже на сигнальні ракети. Пізніше в його машині знайшли ще кілька пляшок із коктейлем Молотова.
Усуду заарештували на місці. Пожежу швидко загасили, ніхто не постраждав. Однак мотиви Усуди досі зʼясовують — під час допиту він зберігав мовчання.
- Напад на штаб-квартиру керівної партії стався за вісім днів до парламентських виборів, призначених на 27 жовтня. Ліберально-демократична партія, яка мала більшість місць у розпущеному недавно парламенті, втратила колишню популярність через корупційні скандали.