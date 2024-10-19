На Сумщині та Черкащині є загиблі від російського обстрілу

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Російська війська в ніч на 19 жовтня атакували Україну. На Сумщині та Черкащині є загиблі.

У місті Шостка на Сумщині під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, повідомила Сумська обласна прокуратура. Ще вісім людей дістали поранень. У місті пошкоджені будівля ДСНС, навчальний та медичний заклади, будинки.

На Черкащині через російський обстріл загинула жінка. За словами голови ОВА, жінку 1961 року народження доправили до медзакладу у вкрай важкому стані — вона загинула. Також у Черкаському районі атакували обʼєкт критичної інфраструктури — наслідки зараз уточнюють.

Окрім того, російський дрон поцілив у склад — там одна людина постраждала, від госпіталізації відмовилась.