Росіяни вчергове розстріляли українського військовополоненого
- Автор:
- Ірина Перепечко
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На Бахмутському напрямку російська армія розстріляла, ймовірно, пораненого українського бійця. Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Слідство встановило, що під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі на Донеччині український військовослужбовець, ймовірно, отримав поранення. Пізніше армія РФ захопила в полон будівлю де він був, а його взяла в полон.
Попередньо, 6 вересня 2024 року, близько 10:00, російські війська розстріляли бійця ЗСУ. Це сталося поблизу Фенольного заводу на території селища Нью-Йорк.
Убивство військовополонених є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
- Російські військові стратили на полі бою щонайменше 102 українських військовополонених, а 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року.