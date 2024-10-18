«Національний кешбек» почнуть виплачувати 22—31 жовтня

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Першу виплату за «Національним кешбеком» українці отримають з 22 до 31 жовтня.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Загалом 646 378 українцям держава перекаже 37,2 мільйона гривень, накопичених за покупки у вересні.

Витратити свій кешбек можна на послуги — комунальні, медичні, транспорт тощо. Або задонатити на Збройні сили України чи придбати військові облігації.

«Кешбек є формою фінансової підтримки громадян від держави. Витратити ці кошти можна, зокрема, на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання в період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації. Для нас дуже важливо, щоб українці обирали українське. Очікуємо, що такі додаткові переваги не лише будуть соціальною підтримкою, але стимулюватимуть розвиток українських виробників», — зазначила перша віцепрем’єрка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Кошти нарахують тим, хто купував українські товари, і сума кешбеку становила понад дві гривні за вересень. Попереднього місяця таких громадян було 646 378.

Для того, щоб отримувати кешбек, необхідно активувати картку для виплат у «Дії». Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек у жовтні. Хто не активував у «Дії» свою картку, а таких споживачів понад 300 тисяч, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, їх виплатять у листопаді. Отриманий кешбек не буде оподатковуватися — відповідний закон ухвалила Верховна Рада.

Виплата кешбеку відбувається щомісячно — з 20 числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, у кінці листопада — за жовтень.

Що треба, щоб отримувати кешбек від держави

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, «Глобус», UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк і Банк Кредит Дніпро.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції із цих карток в магазинах — учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

У Дії в розділі «Сервіси» обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Кешбек у сумі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що беруть участь у програмі. Максимальна сума виплат — 3 тисячі гривень на місяць.