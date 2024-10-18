Умєров: Партнери України цікавляться питанням мобілізації 18—25-річних

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Верховна Рада України

Союзники України іноді обговорюють питання мобілізації українців від 18 років, однак тиску щодо зниження мобілізаційного віку нема.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу 18 жовтня, передає «Радіо Свободи».

«Іноді бувають обговорення, вони хочуть зрозуміти, чому ми не рекрутуємо, не мобілізуємо людей віком з 18 до 25. Ми їм пояснюємо, що це умова Верховної Ради, яка дозволила нам мобілізувати з 25 до 60. Вони просто цікавляться, чому так Україна ухвалює рішення», — зазначив він.

На питання, чи рішення щодо мобілізації можуть змінитися, голова Міноборони відповів:

«Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді».