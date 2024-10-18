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Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців 2024 року

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Сьома Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців 2024 року.

Це щорічна премія, яку заснували у 2018 році. Вона визначає досягнення українського кінематографу й діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Цьогоріч нагороди вручили в 11 номінаціях. Уперше номінацію за документальне кіно розділили для повних і коротких метрів.

Список лавреатів

За досягнення

Найкращий анімаційний фільм

Найкращий короткометражний документальний фільм

Найкращий короткометражний ігровий фільм

Найкращий повнометражний документальний фільм

Відкриття року

Найкращий сценарій фільму

Найкращий актор

Віктор Жданов

Найкраща акторка

Олена Узлюк

Найкраща режисура

Найкращий повнометражний ігровий фільм