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Сьома Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців 2024 року.

Це щорічна премія, яку заснували у 2018 році. Вона визначає досягнення українського кінематографу й діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Цьогоріч нагороди вручили в 11 номінаціях. Уперше номінацію за документальне кіно розділили для повних і коротких метрів.

Список лавреатів

За досягнення

Культурна менеджерка та кураторка кінопрограм Ольга Бірзул, «Твоя книга про кіно».

Найкращий анімаційний фільм

«Я померла в Ірпені». Режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Там, де закінчується Росія». Режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Додаткові сцени». Режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко.

Найкращий повнометражний документальний фільм

«Фрагменти льоду». Режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.

Відкриття року

«Фрагменти льоду». Режисерка Марія Стоянова.

Найкращий сценарій фільму

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко за фільм «Редакція».

Найкращий актор

Віктор Жданов («Сірі бджоли»).

Віктор Жданов

Найкраща акторка

Олена Узлюк («Уроки толерантності»).

Олена Узлюк

Найкраща режисура

Дмитро Мойсеєв («Сірі бджоли»).

Найкращий повнометражний ігровий фільм